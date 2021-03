Spectre | il video di Google che dimostra come funziona una vulnerabilità hardware

(Di martedì 16 marzo 2021) I ricercatori dipubblicano uncon il codice proof-of-concept (PoC) che permette di sfruttare lee leggere il contenuto della memoria del browser. Partiamo dall’inizio Cos’èè unanell’implementazione della predizione delle diramazioni nei moderni microprocessori con esecuzione speculativa, che consente ai processi dannosi di accedere al contenuto della memoria mappata di altri programmi.è unache forza i programmi in esecuzione ad accedere a locazioni di memoria che in teoria dovrebbero essere inaccessibili al programma. I moderni ...

Google ha così voluto dimostrare come gli attacchi Spectre sferrati attraverso una pagina web siano ... Il video mostra l'esempio di un attacco che ha successo su un sistema Ubuntu basato su processore ... Vulnerabilità Spectre: Google mostra il codice per sfruttarle e leggere il contenuto della memoria da browser con la possibilità di estrarre dati personali e informazioni riservate.