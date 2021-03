Schillaci | ' La Juve con 4 punte mi piace | ecco perché'

Advertising

Con il Cagliari Andrea Pirlo ha calato il poker. Insieme, dall'inizio, tutti i giocatori più offensivi della: Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Chiesa e Kulusevski. Totò, intervistato da Livia Taglioli, elogia l'assetto offensivo bianconero e la maggior possibilità di Pirlo nelle scelte d'..."Mi è piaciuto molto l'assetto dellavisto a Cagliari, con tutti e quattro i giocatori più offensivi schierati in campo dall'inizio - spiega Totò, doppio ex die Inter, nonché attaccante delle notti magiche in azzurro di Italia 90 - : secondo me dovrebbe riproporlo da qui a fine campionato, per tentare il tutto per tutto nella ...Con il Cagliari Andrea Pirlo ha calato il poker. Insieme, dall’inizio, tutti i giocatori più offensivi della Juve: Alvaro Morata, Cristiano Ronaldo, Chiesa e Kulusevski. Totò Schillaci, intervistato d ...Schillaci: "Juve, ecco come puoi riprendere l'Inter. CR7 sarà il tuo trascinatore, poi però..." Il doppio ex elogia l'assetto offensivo bianconero visto a Cagliari e la maggior possibilità di Pirlo ne ...