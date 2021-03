Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro Brunetta versione 2.0 oggi presenta sul Sole 24 ore la sua Riforma liberale della pubblica amministrazione. Auguri. Un Brunetta molto diverso da quello che ostentava la faccia feroce nel governo Berlusconi IV. Per una Riforma illuminata sarebbe il caso di partire dalla più illiberale e retriva delle misure volute a quel tempo, la decurtazione dello stipendio del dipendente pubblico per malattia per i primi dieci giorni. Una misura che stride come più non si potrebbe con il clima di rinnovata fiducia che si vuole creare tra Stato e cittadini e tra datori di lavoro e dipendenti. Una misura purtroppo che è ancora in vigore a causa di una imbarazzante sentenza della Corte costituzionale che la salvò da sicura incostituzionalità. L’art. 71, co. 1, del decreto legge n. 112 del 2008 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 16 marzo 2021) Il ministro Brunetta versione 2.0 oggi presenta sul Sole 24 ore la sualiberale della pubblica amministrazione. Auguri. Un Brunetta molto diverso da quello che ostentava la faccia feroce nel governo Berlusconi IV. Per unailluminata sarebbe il caso di partire dalla più illiberale e retriva delle misure volute a quel tempo, la decurtazionedel dipendente pubblico perper i primi dieci giorni. Una misura che stride come più non si potrebbe con il clima di rinnovata fiducia che si vuole creare tra Stato e cittadini e tra datori di lavoro e dipendenti. Una misura purtroppo che è ancora in vigore a causa di una imbarazzante sentenza della Corte costituzionale che la salvò da sicura incostituzionalità. L’art. 71, co. 1, del decreto legge n. 112 del 2008 ...

Advertising

Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia - AskaValle : RT @HuffPostItalia: Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia - NSammaritano : RT @HuffPostItalia: Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia - HuffPostItalia : Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia - ADM_assdemxmi : RT @CarloBorghetti: Rsa, Borghetti (Pd): “Nella riforma della 23 subito una nuova filiera di servizi agli anziani fragili” -

Ultime Notizie dalla rete : Riforma subito Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia Per una riforma illuminata sarebbe il caso di partire dalla più illiberale e retriva delle misure volute a quel tempo, la decurtazione dello stipendio del dipendente pubblico per malattia per i primi ...

Reddito di emergenza per le famiglie: fino a 840 euro a nucleo per tre mesi. Cartelle esattoriali congelate fino al 30 aprile ...a essere utilizzati strumenti straordinari e saranno collegati a una data utile per la riforma ...accesso all'aiuto le Partite Iva e le aziende con ricavi fino a 10 milioni di euro e che hanno subito ...

Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia L'HuffPost Riforma P.A: subito via il taglio dello stipendio per malattia Il ministro Brunetta versione 2.0 oggi presenta sul Sole 24 ore la sua riforma liberale della pubblica amministrazione. Auguri. Un Brunetta molto diverso da quello che ostentava la faccia feroce nel g ...

Assicurazioni: verso il superamento del bonus-malus "La riforma del bonus-malus, a nostro avviso - ha spiegato il ... con le classi di merito che sono quasi sparite. Ma subito dopo le compagnie si sono riparametrate. In Commissione tutte le forze ...

Per unailluminata sarebbe il caso di partire dalla più illiberale e retriva delle misure volute a quel tempo, la decurtazione dello stipendio del dipendente pubblico per malattia per i primi ......a essere utilizzati strumenti straordinari e saranno collegati a una data utile per la...accesso all'aiuto le Partite Iva e le aziende con ricavi fino a 10 milioni di euro e che hanno...Il ministro Brunetta versione 2.0 oggi presenta sul Sole 24 ore la sua riforma liberale della pubblica amministrazione. Auguri. Un Brunetta molto diverso da quello che ostentava la faccia feroce nel g ..."La riforma del bonus-malus, a nostro avviso - ha spiegato il ... con le classi di merito che sono quasi sparite. Ma subito dopo le compagnie si sono riparametrate. In Commissione tutte le forze ...