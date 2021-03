Orrore jihadista in Mozambico: bambini decapitati. Chi sono i terroristi (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Un Orrore indicibile è stato denunciato da Save the Children. In Mozambico un gruppo di terroristi – probabilmente legato all’Isis – ha decapitato bambini e ragazzini nella provincia di Cabo Delgado, nel nord della nazione africana. L’ultimo rapporto dell’Organizzazione non governativa è letteralmente sconvolgente. Si evidenziano testimonianze strazianti di madri che hanno assistito alla barbara uccisione dei loro figli da parte dei jihadisti che imperversano nella regione settentrionale del Mozambico. Mozambico, bambini decapitati: la testimonianza di due madri Una donna racconta come uno dei suoi figli sia stato decapitato. “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le case sono state bruciate”, dice in una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 16 marzo 2021) Roma, 16 mar – Unindicibile è stato denunciato da Save the Children. Inun gruppo di– probabilmente legato all’Isis – ha decapitatoe ragazzini nella provincia di Cabo Delgado, nel nord della nazione africana. L’ultimo rapporto dell’Organizzazione non governativa è letteralmente sconvolgente. Si evidenziano testimonianze strazianti di madri che hanno assistito alla barbara uccisione dei loro figli da parte dei jihadisti che imperversano nella regione settentrionale del: la testimonianza di due madri Una donna racconta come uno dei suoi figli sia stato decapitato. “Quella notte il nostro villaggio è stato attaccato e le casestate bruciate”, dice in una ...

