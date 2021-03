Ornella uccisa con 15 coltellate, il compagno resta in carcere: “L’ho fatto perché non volevo separarmi” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Convalidato il fermo emesso nei confronti di Pinotto Iacomino, l’uomo di 43 anni che nella notte di sabato 13 marzo ha ucciso con 15 coltellate la compagna Ornella Pinto per poi darsi alla fuga e costituirsi dopo alcune ore alla caserma dei carabinieri di Montegabbione, in Umbria, confessando tutto. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Terni che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo che dovrà difendersi dall’accusa di omicidio volontario. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dove viveva la coppia a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena. Iacomino ha spiegato agli investigatori di aver ucciso la compagna perché non accettava la fine della loro relazione. Il femminicidio è avvenuto mentre il figlio di 4 anni dormiva. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Convalidato il fermo emesso nei confronti di Pinotto Iacomino, l’uomo di 43 anni che nella notte di sabato 13 marzo ha ucciso con 15la compagnaPinto per poi darsi alla fuga e costituirsi dopo alcune ore alla caserma dei carabinieri di Montegabbione, in Umbria, confessando tutto. Questa la decisione del Gip del Tribunale di Terni che ha disposto la custodia cautelare inper l’uomo che dovrà difendersi dall’accusa di omicidio volontario. L’omicidio è avvenuto nell’abitazione dove viveva la coppia a Napoli, nel quartiere San Carlo Arena. Iacomino ha spiegato agli investigatori di aver ucciso la compagnanon accettava la fine della loro relazione. Il femminicidio è avvenuto mentre il figlio di 4 anni dormiva. L'articolo proviene da ...

Ultime Notizie dalla rete : Ornella uccisa Ornella uccisa a coltellate, l'ex compagno resta in cella Il gip di Terni ha convalidato il fermo di Pinotto Iacomino, il 43enne accusato dell'omicidio dell'ex compagna Ornella Pinto, 40enne uccisa sabato scorso nella sua abitazione nel quartiere San Carlo all'Arena, a Napoli. Per Iacomino il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere. Nella giornata di sabato ...

Le colleghe piangono Ornella, aveva un amore smisurato per alunni in difficoltà Quella chat si chiama ora 'Amici di Ornella', nel ricordo della docente uccisa dal compagno Pinotto Iacomino. "Giovani e belle sognavamo e progettavamo - è ora la lettera aperta dedicata ad ...

Ornella uccisa con 12 coltellate, oggi bandiere a mezz’asta in Regione e al Comune Fanpage.it Ornella uccisa con 15 coltellate, il compagno resta in carcere: “L’ho fatto perché non volevo separarmi” Napoli – Convalidato il fermo emesso nei confronti di Pinotto Iacomino, l’uomo di 43 anni che nella notte di sabato 13 marzo ha ucciso con 15 coltellate la compagna Ornella Pinto per poi darsi alla ...

Omicidio Ornella Pinto: il Gip convalida il fermo dell’assassino Un omicidio brutale, nel cuore della notte, all’interno della casa in cui viveva con il figlio di tre anni. Dodici coltellate inflitte in modo crudele che non le hanno lasciato scampo: Ornella Pinto è ...

