Muore vigile urbano | poche ore prima inoculato Pfizer | sequestrata la salma

Vibonati (Sa) – La Procura di Lagonegro (Potenza) ha disposto il sequestro della salma di un vigile urbano 62enne, di Vibonati (Salerno); l'uomo intorno alle 20.30 ha avuto un malore che ne ha provocato la morte improvvisa. poche ore prima nell'ospedale di Sapri gli era stata iniettata una dose di Pfizer, il vaccino anti-Covid. Al momento non è possibile appurare una correlazione tra il decesso e la somministrazione del siero. "Siamo molto dispiaciuti per quanto accaduto, non è dimostrabile una relazione causale con la somministrazione del vaccino – dice Rocco Calabrese, direttore sanitario dell'ospedale di Sapri – tra l'altro risulta che il paziente fosse affetto da patologie pregresse di natura metabolica e cardiocircolatoria. Inoltre per il 62enne ...

