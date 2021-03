Meloni a ‘Fuori dal coro’: «Su Astrazeneca Draghi doveva presentarsi in tv. E metterci la faccia» (Di martedì 16 marzo 2021) “Ma le pare normale che nelle ultime 48 ore, con il caos, non c’è stato uno straccio di ministro a dare informazioni certe in tv? Qualunque politico normale l’avrebbe fatto”. Va giù pesante Giorgia Meloni, ospite a Fuori dal coro, su Rete 4. Nel mirino il caso Astrazeneca. Il blocco dei vaccini che negli ultimi giorni ha gettato nel panico i cittadini. Alle prese con una giostra di parere contrastanti. “Hanno sbagliato, tutti, nessuno escluso. Anche il premier Draghi“. Astrazeneca, Meloni: Draghi doveva metterci la faccia Sollecitata da Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia incalza. “E’ scandaloso che il governo non si sia presentato in tv. O in Parlamento per metterci la faccia e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 16 marzo 2021) “Ma le pare normale che nelle ultime 48 ore, con il caos, non c’è stato uno straccio di ministro a dare informazioni certe in tv? Qualunque politico normale l’avrebbe fatto”. Va giù pesante Giorgia, ospite a Fuori dal coro, su Rete 4. Nel mirino il caso. Il blocco dei vaccini che negli ultimi giorni ha gettato nel panico i cittadini. Alle prese con una giostra di parere contrastanti. “Hanno sbagliato, tutti, nessuno escluso. Anche il premier“.laSollecitata da Mario Giordano, la leader di Fratelli d’Italia incalza. “E’ scandaloso che il governo non si sia presentato in tv. O in Parlamento perlae ...

