Manca il medico responsabile al presidio Cirba | si attiva il consigliere Venturella

Leggi su monrealelive

(Di martedì 16 marzo 2021) Disagi all’ambulatorio Asp 6 di Contrada Birba a Monreale a causa del trasferimento del, dottor Michele Amato. Ilè stato trasferito in altra sede lasciando vuoto il posto in attesa che l’Asp formalizzasse la sostituzione. Del caso se ne è occupato questa mattina ilcomunale Angelo. Il, arrivato sul posto, ha appurato che all’interno delsanitario monrealese non vi era ildi turno. Un fatto che bloccava numerosi servizi essenziali per i cittadini. Lo stessosi è messo in contatto con il Direttore Sanitario dell’Asp 6, Maurizio Montalbano, il quale ha assicurato che il problema sarebbe stato subito risolto, inviando ...