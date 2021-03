La trappola del multitasking

(Di martedì 16 marzo 2021) 'Ma come fa a far tutto?' Ve lo ricordate? E' un film in cui la protagonista, Sarah Jessica Parker, è una manager in continuo esilarante affanno tra famiglia e lavoro. Si gratta la testa in riunione ...

Non sarà, invece, che questa storiamultitasking sia un po' un inganno per indorarci la pillola? In Italia, infatti, da sempre tutta la 'cura' (domestica, dei bambini e degli anziani) ricade ...