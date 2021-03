La Regina Elisabetta finalmente felice | Filippo è tornato a casa

Advertising

fabriggio : La Regina Elisabetta risponde a #Meghan: “Le brutte intenzioni la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera… - rtl1025 : ?? La regina Elisabetta e tutta la famiglia reale britannica 'prendono molto sul serio' quanto affermato da #Harry e… - fattoquotidiano : MEGHAN, NUOVA CENERENTOLA A COPIONE NEL REGNO DI OPRAH Se sopravvive all’intervista di Oprah a Harry e Meghan, la r… - EmmaMatteoni : RT @w1ldfl0w3r__: ELISABETTA II SPOSTATI, VOGLIO LA SERRA COME REGINA SUPREMA DEL MONDO - LauraCarrese : RT @Agenzia_Ansa: Il principe Filippo lascia l'ospedale. Il duca di Edimburgo, consorte 99enne della regina Elisabetta e il cui centesimo c… -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Vanity Fair.it

Il principe Filippo, consorte 99enne dellaè stato dimesso dopo un mese di degenza. Inizialmente era stato ricoverato in un'ala privata del King Edward VII, nel quartiere londinese di Marylebone, in seguito a un malessere e ......Palace al Covid (contro cui Filippo è stato vaccinato fin da dicembre al pari diII). ...gli ultimi mesi della pandemia in isolamento precauzionale pressoché totale assieme allanel ...Come sta il principe Filippo, ce lo chiediamo da un mese, se lo chiedono gli inglesi che oggi hanno avuto risposta perché il marito della regina Elisabetta ha lasciato l’ospedale. Il principe Filippo ...Il principe Filippo lascia l’ospedale dopo un mese di ricovero. Il marito della Regina Elisabetta II, che il prossimo giugno compirà 100 anni, è stato sottoposto ad un piccolo intervento al cuore.