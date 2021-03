Ecco i sintomi da controllare dopo la dose di AstraZeneca (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari L’autorità del farmaco danese ha inviato una lettera ai vaccinati nelle ultime 2 settimane informandoli e chiedendo loro di segnalare eventuali sintomi al proprio medico curante L’autorità del farmaco danese ha inviato una lettera ai cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno ricevuto la dose di vaccino AstraZeneca, chiedendo loro di prestare attenzione se hanno riscontrato alcuni dei sintomi riportati nella missiva e, nel caso, di segnalarli al proprio medico curante. Tra questi, come riportato da Repubblica, anche macchie rosse sulla pelle e sanguinamenti che fanno fatica a fermarsi. Innanzitutto, l’Agenzia ha chiesto ai destinatari della lettera di mantenere la calma e ha poi dato alcune informazioni utili a coloro che hanno ricevuto la dose di vaccino. Attenzione a ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 16 marzo 2021) Valentina Dardari L’autorità del farmaco danese ha inviato una lettera ai vaccinati nelle ultime 2 settimane informandoli e chiedendo loro di segnalare eventualial proprio medico curante L’autorità del farmaco danese ha inviato una lettera ai cittadini che negli ultimi 14 giorni hanno ricevuto ladi vaccino, chiedendo loro di prestare attenzione se hanno riscontrato alcuni deiriportati nella missiva e, nel caso, di segnalarli al proprio medico curante. Tra questi, come riportato da Repubblica, anche macchie rosse sulla pelle e sanguinamenti che fanno fatica a fermarsi. Innanzitutto, l’Agenzia ha chiesto ai destinatari della lettera di mantenere la calma e ha poi dato alcune informazioni utili a coloro che hanno ricevuto ladi vaccino. Attenzione a ...

