AstraZeneca, il chiarimento dell’Ema: “No a seconda dose con altri vaccini” (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il blocco del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore è: “Posso ricevere la seconda dose di un vaccino diverso da quello che mi è stato somministrato?” A rispondere a questa interrogazione è Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “Non ci sono controindicazioni, ma gli studi sono in corso e per ora i vaccini sono autorizzati con la seconda dose della stessa casa” dice Genazzani in un’intervista a ‘La Stampa‘. Ieri l’Agenzia italiana del farmaco ha sospeso in via precauzionale l’uso del vaccino AstraZeneca in Italia. “Viviamo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 16 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiDopo il blocco del vaccino anti-Covid di, la domanda che molti si stanno ponendo in queste ore è: “Posso ricevere ladi un vaccino diverso da quello che mi è stato somministrato?” A rispondere a questa interrogazione è Armando Genazzani, professore ordinario di Farmacologia all’università del Piemonte Orientale e rappresentante italiano nel Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco Ema. “Non ci sono controindicazioni, ma gli studi sono in corso e per ora isono autorizzati con ladella stessa casa” dice Genazzani in un’intervista a ‘La Stampa‘. Ieri l’Agenzia italiana del farmaco ha sospeso in via precauzionale l’uso del vaccinoin Italia. “Viviamo ...

