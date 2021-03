AstraZeneca, Draghi sente Macron: «Sospensione temporanea, con ok Ema campagna riparte presto». Ipotesi 18 marzo (Di martedì 16 marzo 2021) «Oggi il Presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 16 marzo 2021) «Oggi il Presidente del Consiglio italiano, Mario, e il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel, hanno avuto uno scambio di vedute sulla decisione presa in molti paesi...

Advertising

ale_villarosa : #AstraZeneca: se il Governo di @GiuseppeConteIT avesse gestito la situazione come sta facendo il Governo #Draghi, i… - repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - stanzaselvaggia : Chi ha fermato AstraZeneca? L’Aifa ha deciso da sola con l’ok di Draghi e Speranza. Le ragioni dietro il blocco ris… - ddgiusto : RT @PoliticaPerJedi: Ieri a @OttoemezzoTW Magrini di @Aifa_ufficiale ha dichiarato che le decisioni su AstraZeneca sono state prese “su dir… - sarasarli : RT @ale_villarosa: #AstraZeneca: se il Governo di @GiuseppeConteIT avesse gestito la situazione come sta facendo il Governo #Draghi, i medi… -