Zona rossa, si può andare nelle seconde case (anche fuori Regione)? Regole e FAQ Governo per gli spostamenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Questa mattina l'Italia si è svegliata quasi tutta "tinta" di rosso: la maggior parte delle Regioni in Zona rossa, in una sorta di "lockdown"; mentre le altre in fascia arancione eccetto la Sardegna che resta bianca e si gode – seppur con tutti i protocolli di sicurezza – un ritorno alla normalità. In Zona rossa (anche nel Lazio) gli spostamenti sono limitati, vietati all'interno del proprio Comune e concessi solo per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità. Motivi da dimostrare con l'autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Ma come funziona per le seconde case? Si possono raggiungere? A chiarire ogni dubbio le FAQ del Governo.

