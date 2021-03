Wrongonyou annuncia oggi le date del tour SONO IO Live

(Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo aver vinto il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte al 71° Festival di Sanremo,ledelIO, prodotto e distribuito da Vivo Concerti. Alle tappe di Milano e Roma, si aggiungono quindi altre cinquein tutta Italia: ilpartirà infatti il 5 novembre da Bari e arriverà il 6 novembre a Santa Maria a Vico (CE), il 27 novembre a Torino, il 29 novembre a Milano, il 4 dicembre a Roma, il 10 dicembre a Bologna e l’11 dicembre a Roncade (TV). “IO” è il nuovo album di inediti, uscito per Carosello Records il 12 marzo in streaming. Il disco è stato anticipato dalla pubblicazione di un esclusivo vinile contenente “Lezioni di volo” ...

