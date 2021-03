Perché la Nato dieci anni fa demolì la Libia (Di martedì 16 marzo 2021) dieci anni fa, il 19 marzo 2011, le forze Usa/Nato iniziano il bombardamento aeronavale della Libia. La guerra viene diretta dagli Stati Uniti, prima tramite il Comando Africa, quindi tramite la Nato sotto comando Usa. In sette mesi, l’aviazione Usa/Nato effettua 30 mila missioni, di cui 10 mila di attacco, con oltre 40 mila bombe e missili. L’Italia – con il consenso multipartisan del Parlamento (Pd in prima fila) – partecipa alla guerra con 7 basi aeree (Trapani, Gioia del … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 16 marzo 2021)fa, il 19 marzo 2011, le forze Usa/iniziano il bombardamento aeronavale della. La guerra viene diretta dagli Stati Uniti, prima tramite il Comando Africa, quindi tramite lasotto comando Usa. In sette mesi, l’aviazione Usa/effettua 30 mila missioni, di cui 10 mila di attacco, con oltre 40 mila bombe e missili. L’Italia – con il consenso multipartisan del Parlamento (Pd in prima fila) – partecipa alla guerra con 7 basi aeree (Trapani, Gioia del … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

