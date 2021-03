Passi a Telegram o Signal? Non avrai queste funzioni super di WhatsApp (Di lunedì 15 marzo 2021) WhatsApp ha già iniziato a inviare notifiche agli utenti chiedendo loro di accettare la nuova politica sulla privacy. I nuovi termini, che avrebbero dovuto essere introdotti a febbraio, entreranno in vigore il 15 maggio. WhatsApp ha esteso la data per dare agli utenti più tempo per capire e accettare la nuova politica sulla privacy e ha ribadito che tutte le chat personali rimarranno criptate end-to-end e nessuno sarà in grado di accedervi.Quando si interagisce con le piccole imprese su WhatsApp, solo quei messaggi non sono crittografati end-to-end. L’azienda sta dicendo che solo questo tipo di chat sarà utilizzato per scopi commerciali. Se stai ancora pensando di passare a Signal o Telegram, allora controlla le caratteristiche di WhatsApp che potresti perdere su altre app di ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 15 marzo 2021)ha già iniziato a inviare notifiche agli utenti chiedendo loro di accettare la nuova politica sulla privacy. I nuovi termini, che avrebbero dovuto essere introdotti a febbraio, entreranno in vigore il 15 maggio.ha esteso la data per dare agli utenti più tempo per capire e accettare la nuova politica sulla privacy e ha ribadito che tutte le chat personali rimarranno criptate end-to-end e nessuno sarà in grado di accedervi.Quando si interagisce con le piccole imprese su, solo quei messaggi non sono crittografati end-to-end. L’azienda sta dicendo che solo questo tipo di chat sarà utilizzato per scopi commerciali. Se stai ancora pensando di passare a, allora controlla le caratteristiche diche potresti perdere su altre app di ...

Advertising

HelpMeTechNow : WhatsApp ha già iniziato a inviare notifiche agli utenti chiedendo loro di accettare la nuova politica sulla privac… - infoitscienza : Passi a Telegram o Signal? Non avrai queste funzioni super di WhatsApp - AquileDel : RT @AquileDel: @osamundR Greta, me li passi su telegram?? - CarpaneseSilva1 : RT @AquileDel: @osamundR Greta, me li passi su telegram?? - AquileDel : @osamundR Greta, me li passi su telegram?? -