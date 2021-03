Oscar 2020: Laura Pausini candidata per la Miglior canzone, due nomination anche per Pinocchio di Matteo Garrone (Di lunedì 15 marzo 2021) Oscar 2020: Laura Pausini candidata per la Migliore canzone, due nomination per Pinocchio C’è anche l’Italia agli Oscar 2020: la cantante Laura Pausini, infatti, ha ottenuto la nomination nella categoria della Miglior canzone originale per il brano Io Sì, colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Due nomination anche per Pinocchio di Matteo Garrone, che ottiene le candidature nelle categorie Migliori costumi e Make up. Delusione, invece, per Gianfranco Rosi, che con il suo ... Leggi su tpi (Di lunedì 15 marzo 2021)per la, dueperC’èl’Italia agli: la cantante, infatti, ha ottenuto lanella categoria dellaoriginale per il brano Io Sì, colonna sonora della pellicola La vita davanti a sé di Edoardo Ponti. Dueperdi, che ottiene le candidature nelle categoriei costumi e Make up. Delusione, invece, per Gianfranco Rosi, che con il suo ...

