Musetti-Ferreira Silva in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp 500 Acapulco 2021

(Di lunedì 15 marzo 2021) Lorenzoaffronterà Federicodurante le qualificazioni dell‘Atp 500 di, crocevia per il tabellone principale. L’azzurro ha superato agevolmente Agustin Velotti e si prepara ad affrontare l’ostico tennista portoghese, in grande forma e certamente anch’egli volenteroso di raggiungere il main draw. L’incontro andrà in scena lunedì 15 marzo, a partire dalle ore 21.00 italiane. SuperTennis (64 del digitale terreste e 224 di Sky) detiene i diritti del torneo, sebbene non trasmetterà la sfida tra. Latelevisiva dell’evento non sarà dunque disponibile in Italia, ma vi sarà l’opportunità di seguire il confronto tra l’azzurro e il portoghese tramite ...

Prima testa di serie è ... Sousa (POR) - Tu (AUS) (WC) Bye - Evans (GBR) (8) Ruud (NOR) (5) - Bye Silva (POR) - ...Lorenzo Musetti affronterà Federico Ferreira Silva durante le qualificazioni dell'Atp 500 di Acapulco 2021, crocevia per il tabellone principale. Come e quando seguire il match ...Il programma, gli orari e l'ordine di gioco di martedì 16 marzo, per quanto concerne l'Atp 500 di Acapulco 2021. Lorenzo Musetti e Federico Gaio saranno impegnati nell'ultimo turno di qualificazioni, ...