Meghan Markle, il fratello ospite da Barbara D'Urso: "Mia sorella? Una bugiarda"

Accuse pesanti nel programma di Barbara D'Urso. Il fratello di Meghan Markle ha accusato la sorella di essere una bugiarda ed egoista E' successo ieri nel salotto di Barbara D'Urso… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

