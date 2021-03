M5S | Grillo e Conte accelerano su nuova piattaforma | addio a Rousseau a un passo

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 marzo 2021) Roma, 15 mar. (Adnkronos) – L’è un, l’unica speranza è che non volino gli stracci portando il ‘divorzio’ tra M5S e Davide Casaleggio dritto in Tribunale. A quanto apprende l’Adnkronos, Beppee Giuseppestarebbero pensando a una, il progetto sarebbe ancora in fase embrionale ma, di fatto, già in progettazione. Due-tre mesi per realizzare lacreatura che prenderà il posto di, ma che, questa è l’idea, sarà un patrimonio del M5S. Restando nel tempo, indipendentemente da chi assumerà la guida del Movimento in futuro, da qui al 2050, per dirla alla. L'articolo proviene da Ildenaro.it.