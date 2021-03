Lady Diana, i nipotini scrivono delle lettere per lei | “Manchi molto a papà” (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono trascorsi ormai anni dalla morte di Lady Diana, e lei è ancora oggi nel cuore di tutti noi. Soprattutto in quello dei suoi nipotini. Ieri 14 marzo 2021, nel Regno Unito si è celebrata la Festa della Mamma. Per l’occasione, William e Kate hanno pubblicato alcuni disegni e letterine realizzati dai loro tre bambini George, Charlotte e Louis. Le parole dei piccoli sono però dedicate alla nonna Diana, scomparsa prematuramente ben 24 anni fa, le cui cause di morte non sono però state ancora accertate del tutto. Cuori e parole dolcissime per Lady Diana: i tre principini hanno commosso tutti Sul profilo Instagram ufficiale del Kesington Royal, William e Kate hanno deciso di celebrare la Festa della Mamma omaggiando Lady Diana, scomparsa ... Leggi su solonotizie24 (Di lunedì 15 marzo 2021) Sono trascorsi ormai anni dalla morte di, e lei è ancora oggi nel cuore di tutti noi. Soprattutto in quello dei suoi. Ieri 14 marzo 2021, nel Regno Unito si è celebrata la Festa della Mamma. Per l’occasione, William e Kate hanno pubblicato alcuni disegni e letterine realizzati dai loro tre bambini George, Charlotte e Louis. Le parole dei piccoli sono però dedicate alla nonna, scomparsa prematuramente ben 24 anni fa, le cui cause di morte non sono però state ancora accertate del tutto. Cuori e parole dolcissime per: i tre principini hanno commosso tutti Sul profilo Instagram ufficiale del Kesington Royal, William e Kate hanno deciso di celebrare la Festa della Mamma omaggiando, scomparsa ...

