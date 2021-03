La Azzolina fa la saputella e bacchetta Bianchi | «Si poteva evitare di tenere tutti a casa»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 marzo 2021) Scuola di ogni ordine e grado chiuse. Si torna indietro di un anno. Sette milioni di studenti a. Era proprio necessario? A lamentarsi non è una mamma disperata alle prese con l’incubo della didattica a distanza. Ma l’ex ministro dell’Istruzione Lucia. La più impopolare della squadra Conte. Che oggi sale in cattedra e dà lezioni al suo successore, Patrizio. Incapace di reggere all’urto del covid – questa l’accusa nero su bianco – si è arreso alla strada più facile. Quella della chiusura totale. Lasale in cattedra eil successore L’ex ministra, oggi che esplodono gli allarmi e le critiche per il ‘’ ha buon gioco nel rivendicare il suo ‘coraggio’ di aver tenuto duro. “Prima di arrivare alla chiusura totale si ...