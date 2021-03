Il dramma di Tiziana per la morte di Stefano d’Orazio: nemmeno una carezza d’addio (Di lunedì 15 marzo 2021) Parole forti, davvero strazianti quelle che Tiziana, la moglie di Stefano d’Orazio, ha speso per chi come lei ha vissuto e sta vivendo un dramma. Perdere l’uomo che si ama, il compagno, il marito, l’amico, il confidente, è una cosa già di per se devastante, ma non potergli neppure dire addio, lo è ancora di più. Tiziana Giardoni, nello studio di Live-Non è la d’Urso ieri, 14 marzo 2021, ha raccontato gli ultimi giorni di vita di Stefano, quelli che lei ha vissuto al suo fianco perchè da quando è stato portato in ospedale, ha saputo davvero ben poco. Spiega che lei e Stefano hanno avuto la febbre insieme e quindi hanno fatto subito il tampone. Risultando positivi ma senza grandi sintomi se non una tosse fastidiosa. Ma qualche giorno dopo i primi sintomi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 15 marzo 2021) Parole forti, davvero strazianti quelle che, la moglie di, ha speso per chi come lei ha vissuto e sta vivendo un. Perdere l’uomo che si ama, il compagno, il marito, l’amico, il confidente, è una cosa già di per se devastante, ma non potergli neppure dire addio, lo è ancora di più.Giardoni, nello studio di Live-Non è la d’Urso ieri, 14 marzo 2021, ha raccontato gli ultimi giorni di vita di, quelli che lei ha vissuto al suo fianco perchè da quando è stato portato in ospedale, ha saputo davvero ben poco. Spiega che lei ehanno avuto la febbre insieme e quindi hanno fatto subito il tampone. Risultando positivi ma senza grandi sintomi se non una tosse fastidiosa. Ma qualche giorno dopo i primi sintomi, ...

