I benefici della routine olistica di Miranda Kerr (Di lunedì 15 marzo 2021) Miranda Kerr sa come stare in equilibrio attraverso un approccio olistico che cura indistintamente corpo e benessere interiore. Modella, mamma, fondatrice del brand beauty Kora Organics, Miranda ritrova la calma nei rituali di bellezza quotidiani e si circonda di cristalli. «Mi prendo molto cura di me stessa. E sento che le piccole cose possono fare una grande differenza», ha detto. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 marzo 2021) Miranda Kerr sa come stare in equilibrio attraverso un approccio olistico che cura indistintamente corpo e benessere interiore. Modella, mamma, fondatrice del brand beauty Kora Organics, Miranda ritrova la calma nei rituali di bellezza quotidiani e si circonda di cristalli. «Mi prendo molto cura di me stessa. E sento che le piccole cose possono fare una grande differenza», ha detto.

Advertising

IntegraKeto : ???? PILLOLE DI CHETOGENICA ?? ?? ?? ?? Sfrutta al massimo i benefici della Dieta Chetogenica: - Aumento della combusti… - abraseve : RT @byoblu: Pietro Luigi Garavelli, primario di malattie infettive presso l'ospedale Maggiore della Carità di Novara, interviene su #Byoblu… - AlBizzotto : RT @vitalbaa: Chi si lamenta della cooperazione europea in tema di vaccini dovrebbe fare una valutazione di impatto circa il costo che avre… - DonatoDAgostino : RT @vitalbaa: Chi si lamenta della cooperazione europea in tema di vaccini dovrebbe fare una valutazione di impatto circa il costo che avre… - dendeball : RT @vitalbaa: Chi si lamenta della cooperazione europea in tema di vaccini dovrebbe fare una valutazione di impatto circa il costo che avre… -