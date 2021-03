Dl Covid, restrizioni, divieti, seconde case e spostamenti: cosa c’è da sapere. NUOVE FAQ (Di lunedì 15 marzo 2021) Il governo, a qualche giorno dai nuovi decreti emanati, ha aggiornato la pagina in cui risponde alle domande più frequenti spiegando nel dettaglio le misure. Ecco tutti i chiarimenti Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 marzo 2021) Il governo, a qualche giorno dai nuovi decreti emanati, ha aggiornato la pagina in cui risponde alle domande più frequenti spiegando nel dettaglio le misure. Ecco tutti i chiarimenti

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - NicolaPorro : Una riflessione sulle 2 più insopportabili restrizioni anti #COVID. E voi, quali riuscite a tollerare di meno? ??… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - MariucciaPoli : RT @RadioSavana: Olanda, Polizia bastona cittadini che protestano contro restrizioni Covid. - adriano059 : RT @nonkonforme: Idranti, cani feroci, crani spaccati da democratici manganelli, ecco come la polizia olandese tratta i cittadini che osano… -