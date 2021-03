Covid e restrizioni: tutte le novità su divieti e spostamenti (Di lunedì 15 marzo 2021) Covid e nuove restrizioni. Il governo ha aggiornato la pagina della faq. Ecco tutti i chiarimenti sulle nuove misure in rigore Il nuovo decreto legge emanato dal governo al fine da contenere l’epidemia da Covid, entra in vigore oggi 15 marzo e resta in essere fino al 6 aprile. A questo proposito la pagina istituzionale del governo ha aggiornato tutte le faq relative alle nuove misure. Ecco tutti i chiarimenti sulle ultime restrizioni. Seconde case Si può andare nelle seconde case? La risposta è sì, anche in zona rossa. In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle ... Leggi su zon (Di lunedì 15 marzo 2021)e nuove. Il governo ha aggiornato la pagina della faq. Ecco tutti i chiarimenti sulle nuove misure in rigore Il nuovo decreto legge emanato dal governo al fine da contenere l’epidemia da, entra in vigore oggi 15 marzo e resta in essere fino al 6 aprile. A questo proposito la pagina istituzionale del governo ha aggiornatole faq relative alle nuove misure. Ecco tutti i chiarimenti sulle ultime. Seconde case Si può andare nelle seconde case? La risposta è sì, anche in zona rossa. In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle ...

Advertising

borghi_claudio : MA... MA... MA... Non mi vorrete dire che avevo ragione, che non c'è nulla di esponenziale e che quindi le restriz… - NicolaPorro : Una riflessione sulle 2 più insopportabili restrizioni anti #COVID. E voi, quali riuscite a tollerare di meno? ??… - Agenzia_Ansa : Nell'ultimo fine settimana prima dell'entrata in vigore delle restrizioni gli italiani approfittano del pranzo al r… - Disasterincred1 : RT @RadioSavana: Napoli, cittadini protestano contro restrizioni Covid e assediano palazzo Regione: 'Ci avete rotto il cazzo!' Non andrà tu… - DavidARader : RT @RadioSavana: Napoli, cittadini protestano contro restrizioni Covid e assediano palazzo Regione: 'Ci avete rotto il cazzo!' Non andrà tu… -