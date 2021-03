Cosa c'è dietro la vittoria dei Verdi tedeschi (Di lunedì 15 marzo 2021) I risultati dei Verdi nelle elezioni nel Baden Württemberg e in Renania Palatinato sono molto diversi tra loro (rispettivamente 33% e 9,5%) e dimostrano che le elezioni regionali sono storia diversa da quelle nazionali e in ogni caso che la “botta” alla CDU è anche frutto di una situazione propria di ciascun Land. Ma la possibilità di un Cancelliere o più probabilmente una Cancelliera verde non è più inverosimile come non è più del tutto inverosimile una alleanza “semaforo” Verdi/SPD/Liberali. Vedremo, mancano ancora molti mesi alle elezioni nazionali e ci sono ancora varie scrutini regionali da affrontare. I giochi non sono per nulla fatti anche perché dieci anni fa c’era Angela Merkel, a settembre no. Non è la prima volta che i Verdi arrivano a dei risultati così importanti a livello regionale e nei sondaggi nazionali; Kretschmann, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 15 marzo 2021) I risultati deinelle elezioni nel Baden Württemberg e in Renania Palatinato sono molto diversi tra loro (rispettivamente 33% e 9,5%) e dimostrano che le elezioni regionali sono storia diversa da quelle nazionali e in ogni caso che la “botta” alla CDU è anche frutto di una situazione propria di ciascun Land. Ma la possibilità di un Cancelliere o più probabilmente una Cancelliera verde non è più inverosimile come non è più del tutto inverosimile una alleanza “semaforo”/SPD/Liberali. Vedremo, mancano ancora molti mesi alle elezioni nazionali e ci sono ancora varie scrutini regionali da affrontare. I giochi non sono per nulla fatti anche perché dieci anni fa c’era Angela Merkel, a settembre no. Non è la prima volta che iarrivano a dei risultati così importanti a livello regionale e nei sondaggi nazionali; Kretschmann, ...

Cosa c'è dietro la vittoria dei Verdi tedeschi I risultati dei Verdi nelle elezioni nel Baden Württemberg e in Renania Palatinato sono molto diversi tra loro (rispettivamente 33% e 9,5%) e dimostrano che le elezioni regionali sono storia ...

