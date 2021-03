Comune di Catania. Sulla fusione tra Sostare e Amt confronto tra Commissione bilancio e sindacati. Ugl: “Operazione delicata, serve percorso condiviso con i lavoratori per la soluzione delle criticità” (Di lunedì 15 marzo 2021) La procedura di fusione tra le società partecipate del Comune di Catania, Sostare ed Azienda Metropolitana Trasporti, è stato il tema dell’incontro con le organizzazioni sindacali confederali che si è tenuto stamane in prima Commissione consiliare “bilancio” in modalità videoconferenza. Tra i sindacati presenti soltanto la Uil e la Ugl, con quest’ultimo rappresentato dal segretario ... L'articolo UGL SICILIA. Leggi su uglsicilia (Di lunedì 15 marzo 2021) La procedura ditra le società partecipate deldied Azienda Metropolitana Trasporti, è stato il tema dell’incontro con le organizzazioni sindacali confederali che si è tenuto stamane in primaconsiliare “” in modalità videoconferenza. Tra ipresenti soltanto la Uil e la Ugl, con quest’ultimo rappresentato dal segretario ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

fattoquotidiano : Catania, l’ex sindaco Enzo Bianco e la giunta a processo per il buco nel bilancio del comune - UglSicilia : Comune di Catania. Sulla fusione tra Sostare e Amt confronto tra Commissione bilancio e sindacati. Ugl: “Operazione… - GiornaleLORA : Comune di Catania. Sulla fusione tra Sostare e Amt confronto tra Commissione bilancio e sindacati - BenattiLodovico : RT @SVoxitalia: Catania, l’ex sindaco Enzo Bianco e la giunta a processo per il buco nel bilancio del comune - LuigiF97101292 : RT @SVoxitalia: Catania, l’ex sindaco Enzo Bianco e la giunta a processo per il buco nel bilancio del comune -

Ultime Notizie dalla rete : Comune Catania #Covid - 19, Catania: Tremestieri etneo, il paese del miracolo del voto Tremestieri etneo è un paese di 20 mila anime ubicato a circa 10 chilometri da Catania. E' famoso ... Nel Comune siciliano le urne si sono chiuse nel primo pomeriggio. L'affluenza, malgrado il lockdown, ...

Il Giarre Calcio protagonista: Agudiak, Baglione, Famà e Bonaventura, i colpi di mercato ...Alessandro Baglione "interno di centrocampo abile nel coniugare interdizione e un fiuto non comune ... il Giarre 1946 annuncia l'arrivo di un giovane attaccante Leo Bonaventura (2002): nativo di Catania,...

Buco bilancio, a giudizio Bianco ed ex giunta Comune Catania Agenzia ANSA Caltavuturo e Scicli in zona rossa a partire da domani Per i due centri in provincia di Palermo e Ragusa la decisione è arrivata pochi istanti fa e avrà effetto tra ventiquattrore. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la chiusura delle s ...

Il gruppo Troina in Movimento attacca il sindaco Venezia I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Troina in Movimento" Maria Fascetto Sivillo, Alfio Andrea Catania, Mariella Amata e Valentina Baudo si dicono felici della scelta dell'amministrazione m ...

Tremestieri etneo è un paese di 20 mila anime ubicato a circa 10 chilometri da. E' famoso ... Nelsiciliano le urne si sono chiuse nel primo pomeriggio. L'affluenza, malgrado il lockdown, ......Alessandro Baglione "interno di centrocampo abile nel coniugare interdizione e un fiuto non... il Giarre 1946 annuncia l'arrivo di un giovane attaccante Leo Bonaventura (2002): nativo di,...Per i due centri in provincia di Palermo e Ragusa la decisione è arrivata pochi istanti fa e avrà effetto tra ventiquattrore. Il presidente della Regione Nello Musumeci ha disposto la chiusura delle s ...I consiglieri comunali del gruppo di minoranza "Troina in Movimento" Maria Fascetto Sivillo, Alfio Andrea Catania, Mariella Amata e Valentina Baudo si dicono felici della scelta dell'amministrazione m ...