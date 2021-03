Ciclismo, Trofeo Binda 2021: programma, orari, tv, streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo un anno di assenza, domenica 21 marzo tornerà in scena l’attesissimo appuntamento riservato al circuito UCI Women’s Road World Tour del Trofeo Alfredo Binda–Comune di Cittiglio, in provincia di Varese. Da Cocquio Trevisago sino a Cittiglio, il paese natale di Alfredo Binda, primo campione del mondo su strada, le big del movimento internazionale si daranno battaglia in 141,8 chilometri senza sosta. Un percorso suddiviso tra un tratto in linea di 27 km, seguito da un giro lungo con il GPM di Cunardo, un intenso circuito finale da percorrere quattro volte caratterizzato dall’intensa ascesa di Orino, e i 7 chilometri conclusivi da non sottovalutare, con un tratto finale in leggera salita. Il 46esimo Trofeo Alfredo Binda – Comune di Cittiglio – GP Almar partirà alle ore 12.00 e terminerà intorno alle ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 marzo 2021) Dopo un anno di assenza, domenica 21 marzo tornerà in scena l’attesissimo appuntamento riservato al circuito UCI Women’s Road World Tour delAlfredo–Comune di Cittiglio, in provincia di Varese. Da Cocquio Trevisago sino a Cittiglio, il paese natale di Alfredo, primo campione del mondo su strada, le big del movimento internazionale si daranno battaglia in 141,8 chilometri senza sosta. Un percorso suddiviso tra un tratto in linea di 27 km, seguito da un giro lungo con il GPM di Cunardo, un intenso circuito finale da percorrere quattro volte caratterizzato dall’intensa ascesa di Orino, e i 7 chilometri conclusivi da non sottovalutare, con un tratto finale in leggera salita. Il 46esimoAlfredo– Comune di Cittiglio – GP Almar partirà alle ore 12.00 e terminerà intorno alle ...

Advertising

AndrewRussel15 : RT @IlPedaleRosa: 'Trofeo Alfredo Binda U.C.I. WWT', gara in diretta TV su Rai Sport, Eurosport, in Streaming ed in Radio: - UCI_WWT : RT @IlPedaleRosa: 'Trofeo Alfredo Binda U.C.I. WWT', gara in diretta TV su Rai Sport, Eurosport, in Streaming ed in Radio: - IlPedaleRosa : 'Trofeo Alfredo Binda U.C.I. WWT', gara in diretta TV su Rai Sport, Eurosport, in Streaming ed in Radio:… - spoileralertcin : RT @svelociclismo: Il trofeo delle Strade Bianche 2021 #ciclismo #cycling #StradeBianche2021 ?? Strade Bianche - luiveceli : RT @svelociclismo: Il trofeo delle Strade Bianche 2021 #ciclismo #cycling #StradeBianche2021 ?? Strade Bianche -