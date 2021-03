Charlie Hebdo, la copertina con Meghan Markle schiacciata dalla regina fa infuriare gli inglesi (Di lunedì 15 marzo 2021) ““Perché Meghan (Markle) ha lasciato Buckingham“. Titola così l’ultimo numero del settimanale satirico francese Charles Hebdo. La copertina ritrae la regina Elisabetta che tiene sotto il ginocchio Meghan Markle, al centro delle polemiche in questi giorni per la controversa intervista a Oprah Winfrey. Nella vignetta della cover l’ex attrice risponde: “Perché non potevo più respirare“. Il riferimento va chiaramente alla morte di George Floyd, l’afroamericano asfissiato da un poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo. E Al movimento Black Lives Matter che segue anche la duchessa di Sussex. Leggi anche › Cristina Parodi su l’intervista di Harry e Meghan ... Leggi su iodonna (Di lunedì 15 marzo 2021) ““Perché) ha lasciato Buckingham“. Titola così l’ultimo numero del settimanale satirico francese Charles. Laritrae laElisabetta che tiene sotto il ginocchio, al centro delle polemiche in questi giorni per la controversa intervista a Oprah Winfrey. Nella vignetta della cover l’ex attrice risponde: “Perché non potevo più respirare“. Il riferimento va chiaramente alla morte di George Floyd, l’afroamericano asfissiato da un poliziotto che gli ha tenuto il ginocchio premuto sul collo. E Al movimento Black Lives Matter che segue anche la duchessa di Sussex. Leggi anche › Cristina Parodi su l’intervista di Harry e...

