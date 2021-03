Bayern Monaco-Lazio, Inzaghi in conferenza stampa: data, orario, tv e streaming (Di lunedì 15 marzo 2021) La Lazio di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare il Bayern Monaco nel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 in programma mercoledì 17 marzo alle ore 21:00 nel palcoscenico dell’Allianz Arena. Ai biancocelesti serve una vera e propria impresa per provare a passare il turno, in virtù dell’1-4 subito nella gara d’andata. La squadra capitolina è infatti costretta vincere 0-4, oppure con almeno tre goal di scarto a patto che ne segni almeno cinque. Inzaghi alla vigilia della gara, parlerà nella classica conferenza stampa martedì 16 marzo alle ore 13.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 marzo 2021) Ladi Simonesi prepara ad affrontare ilnel match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2020/2021 in programma mercoledì 17 marzo alle ore 21:00 nel palcoscenico dell’Allianz Arena. Ai biancocelesti serve una vera e propria impresa per provare a passare il turno, in virtù dell’1-4 subito nella gara d’an. La squadra capitolina è infatti costretta vincere 0-4, oppure con almeno tre goal di scarto a patto che ne segni almeno cinque.alla vigilia della gara, parlerà nella classicamartedì 16 marzo alle ore 13.15 per rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it garantirà costanti aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 5 anni (risultati fra andata e… - Emmy_Jhayy : RT @gippu1: Prendo a pretesto il decennale della rocambolesca Bayern Monaco-Inter 2-3 del #15marzo 2011 per rinfrescarmi e rinfrescarvi la… - laludoazzurra : @Magh3tto @SoloNapoli5 @cmdotcom mi fate morire quando vi confrontate col Napoli guarda. È come se noi ci confronta… - la_maledetta : RT @lUltimoUomo: Esattamente 10 anni fa l'Inter vinceva il suo ultimo scontro a eliminazione diretta in Champions League, dopo una partita… - fisco24_info : Champions: il rumeno Kovacs arbitra Bayern-Lazio: Mercoledì a Monaco il ritorno degli ottavi di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Bayern, Kahn: 'Agente Alaba è ben lontano dalla realtà' David Alaba a fine stagione dirà addio al Bayern Monaco dove ha vinto tutto. Il calciatore austriaco non ha trovato l'accordo con il club e andrà via a parametro zero. Un ricco stipendio richiesto che, al momento, solo il Paris Saint - ...

Bayern Monaco: Nubel può finire in Ligue 1 Commenta per primo Chiuso da Neuer, il portiere Alexander Nubel (foto Ansa) sta valutando di lasciare il Bayern Monaco al termine di questa stagione . Secondo Kicker , l'ex numero uno dello Schalke 04 è finito nel mirino del Monaco , essendo tenuto in forte considerazione dal tecnico Niko Kovac.

Classici: Bayern Monaco-Inter 2-3 L'Ultimo Uomo Bayern Monaco: Nubel può finire in Ligue 1 Commenta per primo Chiuso da Neuer, il portiere Alexander Nubel (foto Ansa) sta valutando di lasciare il Bayern Monaco al termine di questa stagione. Secondo Kicker, l’ex numero uno dello Schalke 04 è ...

Coman all’allenamento del Bayern con l’auto sbagliata: accesso vietato e multa di 50mila euro Kingsley Coman si è presentato al centro sportivo del Bayern Monaco a bordo di una Mercedes ed è stato costretto a parcheggiare fuori oltre ad ...

David Alaba a fine stagione dirà addio aldove ha vinto tutto. Il calciatore austriaco non ha trovato l'accordo con il club e andrà via a parametro zero. Un ricco stipendio richiesto che, al momento, solo il Paris Saint - ...Commenta per primo Chiuso da Neuer, il portiere Alexander Nubel (foto Ansa) sta valutando di lasciare ilal termine di questa stagione . Secondo Kicker , l'ex numero uno dello Schalke 04 è finito nel mirino del, essendo tenuto in forte considerazione dal tecnico Niko Kovac.Commenta per primo Chiuso da Neuer, il portiere Alexander Nubel (foto Ansa) sta valutando di lasciare il Bayern Monaco al termine di questa stagione. Secondo Kicker, l’ex numero uno dello Schalke 04 è ...Kingsley Coman si è presentato al centro sportivo del Bayern Monaco a bordo di una Mercedes ed è stato costretto a parcheggiare fuori oltre ad ...