Bakayoko - Theo, era rigore: pasticcio e proteste Milan. CR7 su Cragno, il giallo è poco (Di lunedì 15 marzo 2021) La moviola delle partite domenicali della 27ª giornata: Milan - Napoli (Pasqua) — All' 87' l'episodio clou per Pasqua. Nell'area azzurra, Bakayoko tocca Hernandez, che cade a terra. Un contatto c'è, ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 15 marzo 2021) La moviola delle partite domenicali della 27ª giornata:- Napoli (Pasqua) — All' 87' l'episodio clou per Pasqua. Nell'area azzurra,tocca Hernandez, che cade a terra. Un contatto c'è, ...

