Arezzo: Fredy Pacini, il Gip archivia, è stata legittima difesa (Di lunedì 15 marzo 2021) archiviate le accuse contestate a Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino (Arezzo) che il 28 novembre 2018 uccise, sprandogli, Vitalie Tonjoc Mircea L'articolo proviene da Firenze Post.

matteosalvinimi : ...il caso di Fredy Pacini, il gommista di Monte San Savino (Arezzo) che si difese nella sua azienda - bersagliata… - fattoquotidiano : “Legittima difesa”: niente processo per Fredy il gommista di Arezzo. Sparò ai ladri e ne uccise uno. “E’ la fine di… - LegaSalvini : ??AREZZO, GIUDICE ARCHIVIA ACCUSA PER FREDY PACINI. APPLICATA LA RIFORMA #SALVINI SU LEGITTIMA DIFESA. 'AGÌ IN STAT… - FirenzePost : Arezzo: Fredy Pacini, il Gip archivia, è stata legittima difesa - GMarcuccio : RT @RogerAthom: Se entri nella mia proprietà, la difesa è sempre legittima! Fine dela storia. ?? -