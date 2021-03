VIDEO F1, chiusi i test di Sakhir, un Max Verstappen di altissimo livello fa suo il Day-3 (Di domenica 14 marzo 2021) La Formula Uno ha concluso ufficialmente i tre giorni di test sulla pista di Sakhir, unica sessione prima dell’inizio del Mondiale 2021, che scatterà proprio in Bahrein tra due settimane esatte. Nella terza e ultima giornata di lavoro il miglior crono lo ha realizzato Max Verstappen in 1:28.960 con una Red Bull davvero impressionante. Alle sue spalle Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Carlos Sainz che ha spinto la Ferrari all’1:29.611 a 651 millesimi dalla vetta. Andiamo, quindi, a rivedere cos’è successo nel day3 di Sakhir. VIDEO: IL BILANCIO DEL DAY3 Foto: Foto LM-LPS/DPPI/Antonin Vincent Leggi su oasport (Di domenica 14 marzo 2021) La Formula Uno ha concluso ufficialmente i tre giorni disulla pista di, unica sessione prima dell’inizio del Mondiale 2021, che scatterà proprio in Bahrein tra due settimane esatte. Nella terza e ultima giornata di lavoro il miglior crono lo ha realizzato Maxin 1:28.960 con una Red Bull davvero impressionante. Alle sue spalle Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) e Carlos Sainz che ha spinto la Ferrari all’1:29.611 a 651 millesimi dalla vetta. Andiamo, quindi, a rivedere cos’è successo nel day3 di: IL BILANCIO DEL DAY3 Foto: Foto LM-LPS/DPPI/Antonin Vincent

Advertising

alfreaudi : RT @RadioSavana: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità del Covidiota. Situazione drammatica in Brasile. Come… - claxaste : RT @RadioSavana: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità del Covidiota. Situazione drammatica in Brasile. Come… - Florian98168458 : RT @RadioSavana: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità del Covidiota. Situazione drammatica in Brasile. Come… - _DaniPetit_ : RT @RadioSavana: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità del Covidiota. Situazione drammatica in Brasile. Come… - varenlozki : RT @RadioSavana: Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la sensibilità del Covidiota. Situazione drammatica in Brasile. Come… -