Viabilità Roma Regione Lazio del 14-03-2021 ore 11 | 30

(Di domenica 14 marzo 2021) VIABILITA’ DEL 14 MARZOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAIL TRAFFICO SI VA INTENSIFICANDO SU ALCUNE CONSOLARI: A NORD DELLA CAPITALE SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA, TRA OLGIATA E GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI; SEMPRE NEI DUE SENSI CODE A TRATTI SULLA CASILINA, TRA BORGHESIANA E PANTANO, E SULL’APPIA NELLA ZONA DEI CASTELLINI, ALL’ALTEZZA DEL CENTRO ABITATO DI ALBANO ANCHE QUI NEI DUE SENSI; IN USCITA DALLA CITTA’ RALLENTAMENTI SULL’AURELIA, TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE DI CERVETERI. E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO CHE DA DOMANI 15 MARZO LAE’ IN ZONA ROSSA: VIETATI DUNQUE GLI SPOSTAMENTI DA E VERSO ALTRE REGIONI E ...