Tottenham | Mourinho | «Rigore? Solo per un tifoso dell’Arsenal»

(Di domenica 14 marzo 2021) José, allenatore del, ha commentato le controverse scelte arbitrali durante il match contro l’Arsenal: le sue dichiarazioni José, allenatore del, ha commentato le controverse scelte arbitrali operate da Michael Oliver durante il match contro l’Arsenal. «L’arbitro ha detto di aver visto chiaramente le immagini, e il VAR non è voluto intervenire. Dalla panchina ho avutouna sensazione, ero molto lontano, ma poi ho rivisto le immagini al termine della partita. Il lavoro degli arbitri a volte non è semplice, ma se uno pensa che quello èdeve essere necessariamente un grande: soltanto così accetterei un’opinione simile, mi sembra così ovvio l’episodio». Leggi su Calcionews24.com

José, allenatore del, ha commentato le controverse scelte arbitrali durante il match contro l'Arsenal: le sue ......nel derby numero 203 tra Arsenal e. Vincono 2 - 1 i Gunners che non trionfavano nella stracittadina più calda di Londra dal 2 dicembre 2018 e sono tre punti meritati, ma ha ragione...
Lo Special One si mostra deluso in conferenza; il suo Tottenham ha perso il derby con l'Arsenal per 2-1 e il portoghese si aspettava molto di più in termini di intensità.