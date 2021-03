Torino - Inter 1 - 2 | commento al risultato partita

(Di domenica 14 marzo 2021) L'è una capolista paziente: soffre ilblindato in difesa da Nicola , ma alla fine lo scardina con i soliti noti e porta via altri tre punti. Lo 0 - 0 dura fino al secondo tempo, poi ...

Advertising

capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - Inter : ?? | GOL TORINO 70' - Mischia nell'area piccola nerazzurra: alla fine Sanabria trova la rete col sinistro...… - SkySport : TORINO-INTER 1-2 Risultato finale ? ? rig. #Lukaku (62') ? #Sanabria (70') ? #Lautaro (85') ?… - gilnar76 : TORINO-INTER 1-2: LADRI! GOL DI ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - sportli26181512 : Inter, Lautaro: 'Siamo pronti per lo scudetto. Rinnovo? la società è in difficoltà, ci stiamo lavorando e arriverà… -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Inter

1 - 2 Nicola con il 3 - 5 - 2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Baselli, Mandragora, Luki, Murru; Verdi, Sanabria. Conte schiera il consueto 3 - 5 - 2: Handanovi; ?kriniar, De ...L'vince 2 - 1 sul campo delnel match della 27esima giornata della Serie A e prosegue la corsa in vetta alla classifica. I nerazzurri non incantano ma conquistano il bottino pieno in casa ...Dopo il successo sull'Atalanta, l'Inter continua nella sua cavalcata in vetta alla classifica di Serie A superando l’ostacolo Torino: 2-1 nerazzurro firmato Lu-La in una partita poco brillante da part ...Serie A, i risultati delle altre: la Roma perde in casa del Parma; l'Inter soffre a Torino ma riesce a mantenere salda la vetta ...