Stop del Piemonte a lotto AstraZeneca. Aifa: "Nessun nesso causale vaccino-morte" (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - A seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il vaccino AstraZeneca, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventuale nesso di causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della regione Piemonte, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione del vaccino AstraZeneca per i dovuti accertamenti sul lotto coinvolto. Lo Stop inizialmente aveva riguardato tutte le dosi del farmaco dell'azienda anglo-svedese. Nel giro di un paio d'ore è stato individuato il lotto di cui faceva parte la dose sommistrata al ... Leggi su agi (Di domenica 14 marzo 2021) AGI - A seguito della, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui nella giornata di ieri era stato somministrato il, in attesa degli esiti dei riscontri per verificare l'eventualedi causa, in via precauzionale il commissario dell'Area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi della regione, Antonio Rinaudo, ha disposto immediatamente la sospensione su tutto il territorio regionale della somministrazione delper i dovuti accertamenti sulcoinvolto. Loinizialmente aveva riguardato tutte le dosi del farmaco dell'azienda anglo-svedese. Nel giro di un paio d'ore è stato individuato ildi cui faceva parte la dose sommistrata al ...

TgLa7 : ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino sommi… - MediasetTgcom24 : AstraZeneca, ripresi i vaccini Piemonte: stop solo del lotto ABV5811 #covid - Agenzia_Ansa : FLASH | L'Aifa dispone lo stop in Italia per un lotto del vaccino AstraZeneca #ANSA - EvaApplepie : RT @TgLa7: ??#AstraZeneca: ripresi vaccini in #Piemonte, stop soltanto al lotto ABV5811 del quale faceva parte il vaccino somministrato al d… - gianpi36590925 : RT @MediasetTgcom24: AstraZeneca, ripresi i vaccini Piemonte: stop solo del lotto ABV5811 #covid -