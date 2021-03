Soriano | «Tre punti portati a casa senza mettere in campo un bel gioco»

(Di domenica 14 marzo 2021) Intervistato da DAZN al termine della gara vinta dal suo Bologna contro la Sampdoria,ha così parlato della sfida appena conclusa Intervistato da DAZN al termine della gara vinta dal suo Bologna contro la Sampdoria,ha così parlato della sfida appena conclusa: «Treancheinun bel, ma la cosa importante è la vittoria e il sacrificio di tutta la squadra. La Samp ha giocato bene e ci ha messo in difficoltà, ma noi abbiamo fatto una gran gara dal punto di vista della determinazione. Sono contento di aver migliorato il mio record di marcature in Serie A». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

MasterblogBo : BOLOGNA (ITALPRESS) - Il Bologna batte la Sampdoria e fa altri tre passi verso la salvezza. Al Dall'Ara il match de… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: Il Bologna incassa tre punti importanti superando 3-1 la Sampdoria al 'Dall'Ara' nel lunch-match - RaiNews : Il Bologna incassa tre punti importanti superando 3-1 la Sampdoria al 'Dall'Ara' nel lunch-match - ContropiedeA : Si rialza il Bologna: Quagliarella raggiunge il pareggio ma Svanberg e Soriano portano i tre punti al Bologna - sportli26181512 : #Bologna-#Sampdoria 3-1: commento al risultato partita: Apre Barrow, pareggia Quagliarella, decidono Svanberg e Sor… -

Ultime Notizie dalla rete : Soriano Tre

Intervistato da DAZN al termine della gara vinta dal suo Bologna contro la Sampdoria,ha così parlato della sfida appena ...... e dunque questo appuntamento è aperto anche agli abbonati Sky da almenoanni. L'alternativa ...sfiora il poker Pubblicità FORMAZIONI UFFICIALI, VIA! Sta per accendersi la diretta tra Parma ...Roberto Soriano, trequartista del Bologna, ha commentato la vittoria dei rossoblù contro la Sampdoria. Le sue parole a Dazn ...BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Bologna batte la Sampdoria e fa altri tre passi verso la salvezza. Al Dall’Ara il match della 27^ giornata di Serie A finisce 3-1 per i rossoblù grazie ai gol di Barrow, Svanb ...