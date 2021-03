Serie C 2020/2021, Moretti annienta il Padova: il Matelica vince 4-1 (Di domenica 14 marzo 2021) Clamoroso nella 30esima giornata del girone B della Serie C 2020/2021. Il Matelica batte 4-1 il Padova capolista, e consolida la sua posizione in zona playoff. Mattatore assoluto del match è stato Federico Moretti, autore di una splendida tripletta. Il Padova paga l’espulsione di Rossettini in avvio di secondo tempo, pochi minuti dopo aver trovato il 2-1. I biancoscudati rimangono comunque in testa al girone. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Primo quarto d’ora del match equilibrato, con il Matelica che è ben messo in campo e riesce a rendersi pericoloso in contropiede, pur senza creare occasioni nitide. La ripartenza vincente arriva al 18?, quando Moretti viene pescato tutto solo tra le larghissime maglie della difesa ... Leggi su sportface (Di domenica 14 marzo 2021) Clamoroso nella 30esima giornata del girone B della. Ilbatte 4-1 ilcapolista, e consolida la sua posizione in zona playoff. Mattatore assoluto del match è stato Federico, autore di una splendida tripletta. Ilpaga l’espulsione di Rossettini in avvio di secondo tempo, pochi minuti dopo aver trovato il 2-1. I biancoscudati rimangono comunque in testa al girone. RIVIVI IL LIVE LA PARTITA – Primo quarto d’ora del match equilibrato, con ilche è ben messo in campo e riesce a rendersi pericoloso in contropiede, pur senza creare occasioni nitide. La ripartenzante arriva al 18?, quandoviene pescato tutto solo tra le larghissime maglie della difesa ...

