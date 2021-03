Pietro Delle Piane: “Ho recitato a Temptation”. D’Urso prende le distanze (Di lunedì 15 marzo 2021) Il compagno di Antonella Elia ha dichiarato a Live-Non è la d'Urso di avere interpretato un ruolo a Temptation. Barbara prende le distanze L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 15 marzo 2021) Il compagno di Antonella Elia ha dichiarato a Live-Non è la d'Urso di avere interpretato un ruolo a. BarbaraleL'articolo proviene da Gossip e Tv.

vaticannews_it : #14marzo Nella Messa in San Pietro per i 500 anni dell’evangelizzazione delle #Filippine, #PapaFrancesco ringrazia… - nocchi_rita : RT @Iperborea_: Non la Redazione che ha subito chiamato BdU per smentire Pietro Delle Piane, che ha detto di aver interpretato un ruolo a T… - see_lallero : RT @tvblogit: Pietro Delle Piane ha recitato un ruolo durante la partecipazione a Temptation Island con la fidanzata Antonella Elia? La sme… - LuciaFerraroEM : RT @Iperborea_: Non la Redazione che ha subito chiamato BdU per smentire Pietro Delle Piane, che ha detto di aver interpretato un ruolo a T… - LSantillo_96 : Avete mai visto Pietro Delle Piane e Robert Downey Jr insieme nella stessa stanza? -