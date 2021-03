Pd: l'Ulivo 2.0 di Letta, dem motore coalizione e obiettivo vittoria 2023/Adnkronos (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 14 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

SBerritta : RT @Linkiesta: Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa capire ch… - PPetiziol : RT @MattiaPertoldi: Ius soli, voto ai 16enni, un richiamo all'Ulivo, un nuovo metodo di elezione dei parlamentari. Lo spessore di #Letta no… - AnimaCeleste : RT @mariolavia: === L'Ulivo 2.0 di Letta che vuole il Pd al governo ma con le elezioni.Conte ridimensionato. Il'nostro' gov Draghi. Lo Ius… - NICOLACATAR : RT @Linkiesta: Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa capire ch… - Linkiesta : Letta spara sul quartier generale, ma in modo mite e razionale Il neo segretario Pd sembra parlare da premier; fa… -