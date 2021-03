Nessun lieto fine in Rocco Schiavone 4? “La parola felicità non fa parte del suo vocabolario” (Di domenica 14 marzo 2021) Rocco Schiavone 4 debutta a due anni di distanza dalla terza stagione. A causa della pandemia, il nuovo ciclo di episodi è slittato dall’autunno alla primavera 2021. Il primo appuntamento è disponibile il 15 marzo sulla piattaforma RaiPlay, mentre la messa in onda avverrà in due distinte serate; il 17 e il 24 marzo. Solo due episodi, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente i romanzi di Antonio Manzini, su cui la fiction con Marco Giallini è basata, sono terminati. A proposito dei nuovi appuntamenti – e si spera non siano gli ultimi – lo scrittore ha dichiarato alla stampa: Rocco chiude un caso che era già cominciato in ‘Fate il vostro gioco’, che riguarda il Casinò di Saint Vincent. Nel secondo episodio, invece, lo troviamo in ... Leggi su optimagazine (Di domenica 14 marzo 2021)4 debutta a due anni di distanza dalla terza stagione. A causa della pandemia, il nuovo ciclo di episodi è slittato dall’autunno alla primavera 2021. Il primo appuntamento è disponibile il 15 marzo sulla piattaforma RaiPlay, mentre la messa in onda avverrà in due distinte serate; il 17 e il 24 marzo. Solo due episodi, rispettivamente Rien ne va plus e Ah, l’amore, l’amore, compongono la quarta stagione, ma non per mancanza di idee. Molto semplicemente i romanzi di Antonio Manzini, su cui la fiction con Marco Giallini è basata, sono terminati. A proposito dei nuovi appuntamenti – e si spera non siano gli ultimi – lo scrittore ha dichiarato alla stampa:chiude un caso che era già cominciato in ‘Fate il vostro gioco’, che riguarda il Casinò di Saint Vincent. Nel secondo episodio, invece, lo troviamo in ...

