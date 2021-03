Meghan Markle, l’intervista bomba e le dichiarazioni che non convincono (Di domenica 14 marzo 2021) L’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey continua a far versare fiumi d’inchiostro. Tante le voci che si schierano dalla parte dei Sussex, altrettante quelle che mettono in dubbio diverse dichiarazioni dell’ex attrice. La Markle, fra le altre cose, si è pubblicamente lagnata del fatto che, appena ha iniziato a frequentare Harry, Buckingham Palace le ha «sequestrato» il passaporto. Era il 2016: «Da allora non l’ho visto più». Il documento le sarebbe stato restituito solo dopo la Megxit. Leggi su vanityfair (Di domenica 14 marzo 2021) L’intervista bomba concessa dal principe Harry e Meghan Markle a Oprah Winfrey continua a far versare fiumi d’inchiostro. Tante le voci che si schierano dalla parte dei Sussex, altrettante quelle che mettono in dubbio diverse dichiarazioni dell’ex attrice. La Markle, fra le altre cose, si è pubblicamente lagnata del fatto che, appena ha iniziato a frequentare Harry, Buckingham Palace le ha «sequestrato» il passaporto. Era il 2016: «Da allora non l’ho visto più». Il documento le sarebbe stato restituito solo dopo la Megxit.

