Letta al Nazareno dopo sette anni: "Una emozione". Via all'assemblea Pd che lo eleggerà segretario (Di domenica 14 marzo 2021) Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45 sulla pagina Facebook del PD e di ?@immaginaweb? pic.twitter.com/IEwdGM8zAX— Enrico Letta (@EnricoLetta) March 14, 2021 “Lo ammetto. L’emozione non manca a salire di nuovo al Nazareno, più di sette anni dopo. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45”. Lo scrive su Twitter Enrico Letta, pubblicando due selfie che lo ritraggono davanti alla sede e poi dentro l’ascensore del Nazareno, dove non metteva piede dal 2014, quando vi entrò per una riunione della direzione, prima che il partito decidesse di sostituirlo alla presidenza del ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Lo ammetto. L’non manca a salire di nuovo al, più di. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45 sulla pagina Facebook del PD e di ?@immaginaweb? pic.twitter.com/IEwdGM8zAX— Enrico(@Enrico) March 14, 2021 “Lo ammetto. L’non manca a salire di nuovo al, più di. #iocisonoPD. Ci vediamo alle 11.45”. Lo scrive su Twitter Enrico, pubblicando due selfie che lo ritraggono davanti alla sede e poi dentro l’ascensore del, dove non metteva piede dal 2014, quando vi entrò per una riunione della direzione, prima che il partito decidesse di sostituirlo alla presidenza del ...

Advertising

NicolaPorro : Mentre l’#Italia è nella morsa delle chiusure e del caos sui #vaccini, ecco cosa succede nel chiuso delle stanze de… - infoitinterno : Pd, Letta all’arrivo al Nazareno: “Ho dormito come un principe” - sissiisissi2 : RT @LaPresse_news: Pd, Letta all’arrivo al Nazareno: “Ho dormito come un principe” - LaPresse_news : Pd, Letta all’arrivo al Nazareno: “Ho dormito come un principe” - PoliticaNewsNow : PD, Letta: 'Sono emozionato, sette anni dopo torno al Nazareno' -