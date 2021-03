Enrico Letta, la prova del mutante (Di domenica 14 marzo 2021) Come tutti i Revenant della storia, da Di Caprio a De Gaulle, anche il redivivo Enrico Letta, tornato dal suo auto-esilio per chiamata diretta a segretario del Pd, sa cosa vuol dire essere di nuovo nel Mondo, inteso come l’insieme di relazioni e storie da cui era stato estromesso, anche se il Mondo consiste in un partito fiaccato e slabbrato in mille conventicole e correnti, che dir si voglia. Come tutti quelli che tornano, anche il predestinato della politica, nipote di Gianni Letta, figlio della sassarese vicina di casa del presidente Cossiga, pupillo di Beniamino Andreatta, figlioccio di Romano Prodi, è sopravvissuto alle ferite inferte dagli avversari, più o meno cauterizzate dal tempo, dalla collezione di Topolino e dagli affetti dei cari. È lui stesso a raccontare l’origine del suo auto-esilio. Era il 2015, l’epoca ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 14 marzo 2021) Come tutti i Revenant della storia, da Di Caprio a De Gaulle, anche il redivivo, tornato dal suo auto-esilio per chiamata diretta a segretario del Pd, sa cosa vuol dire essere di nuovo nel Mondo, inteso come l’insieme di relazioni e storie da cui era stato estromesso, anche se il Mondo consiste in un partito fiaccato e slabbrato in mille conventicole e correnti, che dir si voglia. Come tutti quelli che tornano, anche il predestinato della politica, nipote di Gianni, figlio della sassarese vicina di casa del presidente Cossiga, pupillo di Beniamino Andreatta, figlioccio di Romano Prodi, è sopravvissuto alle ferite inferte dagli avversari, più o meno cauterizzate dal tempo, dalla collezione di Topolino e dagli affetti dei cari. È lui stesso a raccontare l’origine del suo auto-esilio. Era il 2015, l’epoca ...

