E’ guerra tra il Ian Brown (Stone Roses) e Spotify (Di domenica 14 marzo 2021) E’ polemica tra Ian Brown e Spotify. Il cantante degli Stone Roses, gruppo tra i capostipiti del Manchester Sound, è salito alla ribalta per la sua posizione critica su mascherine, chiusure e vaccini. Il cantante ha accusato la piattaforma streaming Spotify di aver rimosso un suo brano etichettando il tutto come un’operazione di censura. Il brano è intitolato Little Seed Big Tree e documenta la sua visione della crisi dovuta al Covid 19. John Squire, il chitarrista degli Stone Roses, nel nuovo album di Noel Gallagher? Cosa è successo tra Ian Brown e Spotify? Il cantante ha espresso le sue perplessità sulla pandemia, definendo inutili provvedimenti come lockdown e mascherine e dannosi strumenti come i vaccini. La risposta di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 14 marzo 2021) E’ polemica tra Ian. Il cantante degli, gruppo tra i capostipiti del Manchester Sound, è salito alla ribalta per la sua posizione critica su mascherine, chiusure e vaccini. Il cantante ha accusato la piattaforma streamingdi aver rimosso un suo brano etichettando il tutto come un’operazione di censura. Il brano è intitolato Little Seed Big Tree e documenta la sua visione della crisi dovuta al Covid 19. John Squire, il chitarrista degli, nel nuovo album di Noel Gallagher? Cosa è successo tra Ian? Il cantante ha espresso le sue perplessità sulla pandemia, definendo inutili provvedimenti come lockdown e mascherine e dannosi strumenti come i vaccini. La risposta di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il Papa a Mosul prega tra le macerie della guerra. nella città, blindata per il suo arrivo, evidenti i segni della… - CarloCalenda : Perché le etichette sono l’unica cosa che conta. Idee sul progresso tecnico, mercato, ruolo dello Stato,un pensiero… - TCanossa : @LaSig_naSilvani Fino a quando la guerra sarà tra di noi, non usciremo vivi. E non parlo del covid. La zona rossa v… - pastorius72 : E' guerra tra noi e loro per offesa alla libertà. - Letizia03725636 : @ilgiornale Guerra tra gli scribacchini -

Ultime Notizie dalla rete : guerra tra "Ho dormito come il principe di Condé"/ Perché Enrico Letta cita Manzoni: chi era ... è la citazione esatta del grande Manzoni al quale Letta si "ispira" nel sottolineare la tranquillità nel appropinquarsi ad una potenziale "guerra fratricida" come quella tra le correnti dem. Imu, ...

Chi è Antonella Appulo: curriculum e caso mascherine, Benotti 'Non cerco guerra' - Avrebbe detto - . Sulla verità circa la relazione tra i due non vi è certezza, ma durante l'intervista lei dichiara amicizia e stima. Politica e lavoro, chi Antonella Appulo e ...

Siria questi dieci anni di guerra, tra violenze, distruzioni, migrazioni forzate, bracci di ferro geopolit... La Repubblica Fermiamo la guerra Pace - Opuscolo informativo - Aprire un confronto come premessa per una unità di azione contro il militarismo crescente nella nostra società e contro gli interventi militari con i quali le grandi pote ...

"La guerra in Siria, la più grave catastrofe umanitaria del nostro tempo" Il Papa, nel corso della preghiera dell'Angelus ricorda i dieci anni dal conflitto siriano e mette l'attenzione sui segni di speranza che Dio sempre ci dà, soprattutto durante la Quaresima. Il prossim ...

... è la citazione esatta del grande Manzoni al quale Letta si "ispira" nel sottolineare la tranquillità nel appropinquarsi ad una potenziale "fratricida" come quellale correnti dem. Imu, ...'Non cerco' - Avrebbe detto - . Sulla verità circa la relazionei due non vi è certezza, ma durante l'intervista lei dichiara amicizia e stima. Politica e lavoro, chi Antonella Appulo e ...Pace - Opuscolo informativo - Aprire un confronto come premessa per una unità di azione contro il militarismo crescente nella nostra società e contro gli interventi militari con i quali le grandi pote ...Il Papa, nel corso della preghiera dell'Angelus ricorda i dieci anni dal conflitto siriano e mette l'attenzione sui segni di speranza che Dio sempre ci dà, soprattutto durante la Quaresima. Il prossim ...