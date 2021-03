Domenica In: Arisa si commuove e non dice nulla del rapporto con Andrea (Di domenica 14 marzo 2021) Il primo ospite di Mara Venier è Arisa, reduce dalla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” La prima intervista nella Domenica pomeriggio di Mara Venier è ad Arisa. La cantante, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano “Potevi fre di più”, si è raccontata alla conduttrice tra gli inizi artistici, aneddoti e il presente. Da subito le due hanno ricordato Raoul Casadei, molto caro ad Arisa perché “Mamma ha sempre cantato la sua Ciao Mare” e Giovanni Gastel, amico di Mara Venier e che ha fotografato moltissimi volti noti dello spettacolo, Mara Venier e Arisa comprese. Le prime parole sono state subito per la canzone presentata al Festival di Sanremo, scritta da Gigi D’Alessio: “Gigi è una persona straordinaria, generosa e ... Leggi su 361magazine (Di domenica 14 marzo 2021) Il primo ospite di Mara Venier è, reduce dalla partecipazione alla 71° edizione del Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più” La prima intervista nellapomeriggio di Mara Venier è ad. La cantante, reduce dall’ultima edizione del Festival di Sanremo in gara con il brano “Potevi fre di più”, si è raccontata alla conduttrice tra gli inizi artistici, aneddoti e il presente. Da subito le due hanno ricordato Raoul Casadei, molto caro adperché “Mamma ha sempre cantato la sua Ciao Mare” e Giovanni Gastel, amico di Mara Venier e che ha fotografato moltissimi volti noti dello spettacolo, Mara Venier ecomprese. Le prime parole sono state subito per la canzone presentata al Festival di Sanremo, scritta da Gigi D’Alessio: “Gigi è una persona straordinaria, generosa e ...

Advertising

Amanda15073787 : @casiftangeles Ok apprendo che ha spillato questa news Arisa a Domenica in. Tra lei e la Cucaracha non so chi spoilera di più ?????? - laladydisangio : @sangionotami in teoria arisa a domenica in così mi hanno detto PERÒ SPAMMATE STO VIDEO - giugiulolae : lo ha detto arisa a domenica in a quanto pare - SoglianiC : RT @annalisalisi072: Arisa.....una splendida ini mitabile voce,una splen dida dolce persona con un cuore puro.Così...una riflessione mentre… - __LittleSun : @heiitsjustlety Dicono che lo ha detto Arisa a domenica in ?? -