Covid, vaccinazioni AstraZeneca ripartite in Piemonte: stop a un lotto | Aifa: 'Allarme ingiustificato, sicurezza al primo posto' (Di domenica 14 marzo 2021) In Piemonte è stato deciso di sospendere la somministrazione del vaccino AstraZeneca , limitatamente al lotto ABV5811, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 14 marzo 2021) Inè stato deciso di sospendere la somministrazione del vaccino, limitatamente alABV5811, a seguito della morte, avvenuta nelle scorse ore a Biella, di un docente a cui ...

